الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرًا بين القاهرة وطوكيو

طائرة
طائرة

صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان ابتداءً من 28 سبتمبر القادم، مضيفًا أن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان آخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية اليوم  أن مصر للطيران  تشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاعًا كبيرًا من عملائنا، ويأتى تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.  

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مصادر مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى طوكيو خلال أيام

 

تفاصيل تشغيل خط الطيران مباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط على متن طائراتها من طراز بوينج  B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

من جانبه أوضح الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسوف يسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي المصري الياباني، فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.

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