مصادر مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى طوكيو خلال أيام

كشفت الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن يتم تشغيل خط طيران جديد من القاهرة طوكيو باليابان خلال أيام.

وأضافت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه تم الانتهاء رسميًا من كافة الإجراءات والتصاريح الخاصة بين الطيران المدني بمصر واليابان لانطلاق الخط الجديد على أن يتم تسيير الرحلات إلى طوكيو باليابان بواقع رحلة أسبوعيًا على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للطلب من الجانب الياباني.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتنشيط حركة السياحة من الدول الآسيوية.

رحلات مباشرة إلى بعض المطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الشركات التي تقدمت بطلبات فعلية لتشغيل رحلاتها المباشرة إلى بعض المطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي كأول مطار يستقبل الطيران منخفض التكاليف.

وسيتم تنظيم الرحلات وفقًا لجدول الرحلات وحالة الطلب وذلك بعد انهاء كافة التصاريح والإجراءات المتبعة من قبل سلطة الطيران المدني.