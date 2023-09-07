الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى طوكيو خلال أيام

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن يتم تشغيل خط طيران جديد من القاهرة طوكيو باليابان خلال أيام.

وأضافت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه تم الانتهاء رسميًا من كافة الإجراءات والتصاريح الخاصة بين الطيران المدني بمصر واليابان لانطلاق الخط الجديد على أن يتم تسيير الرحلات إلى طوكيو باليابان بواقع رحلة أسبوعيًا على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للطلب من الجانب الياباني.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتنشيط حركة السياحة من الدول الآسيوية.

تجديد اعتماد شهادة ISAGO لـ"القابضة لمصر للطيران"

 

txt

تفاصيل وصول أولى رحلات مصر للطيران لبورتسودان

رحلات مباشرة إلى بعض المطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي  

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الشركات التي تقدمت بطلبات فعلية لتشغيل رحلاتها المباشرة إلى بعض المطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي كأول مطار يستقبل الطيران منخفض التكاليف.

وسيتم تنظيم الرحلات وفقًا لجدول الرحلات وحالة الطلب وذلك بعد انهاء كافة التصاريح والإجراءات المتبعة من قبل سلطة الطيران المدني.

المطارات مصر للطيران طوكية القاهرة طوكيو الطيران المدني

مواد متعلقة

مراسم استقبال أولى رحلات "مصر للطيران" من القاهرة إلى بورتسودان

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال