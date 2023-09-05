مراسم استقبال أولى رحلات "مصر للطيران" من القاهرة إلى بورتسودان

رصدت فضائية "القاهرة الإخبارية" مراسم استقبال أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار بورتسودان شمال شرق السودان، بوجود قيادات سودانية والقنصل المصري في السودان والوفد المرافق له.

وصول 121 راكبًا إلى بورتسودان

ووصل 121 راكبًا على متن طائرة مصر للطيران إلى بورتسودان.

وكانت سلطات الطيران المدني السوداني أعلنت، في بيان خلال شهر الماضي، عن فتح المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الماضي.