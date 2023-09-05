الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسم استقبال أولى رحلات "مصر للطيران" من القاهرة إلى بورتسودان

جريدة الدستور

رصدت فضائية "القاهرة الإخبارية" مراسم استقبال أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار بورتسودان شمال شرق السودان، بوجود قيادات سودانية والقنصل المصري في السودان والوفد المرافق له.

وصول 121 راكبًا إلى بورتسودان

ووصل 121 راكبًا على متن طائرة مصر للطيران إلى بورتسودان

وكانت سلطات الطيران المدني السوداني أعلنت، في بيان خلال شهر الماضي، عن فتح المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الماضي.

القنصل المصري في السودان مطار القاهرة مصر للطيران سودانى السودان طائرة مصر للطيران

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"القاهرة الإخبارية": وصول 121 راكبًا على متن طائرة "مصر للطيران" إلى بورتسودان

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