تفاصيل وصول أولى رحلات مصر للطيران لبورتسودان

وصلت اليوم أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة بورتسودان، حيث انطلقت الرحلة من مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء كأول رحلة ضمن أحدث خطوط الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران.

الرحلة تحمل رقم 856 وانطلقت اليوم الساعة السابعة والنصف صباحًا، وعلى متنها 114 راكبًا، متجهة إلى بورتسودان، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام. وكان فى استقبالها كل من السفير المصري وأعضاء البعثة المصرية ببورتسودان، ووالي ولاية البحر الأحمر، ومدير مطار بورتسودان.

رحلة واحدة يوميًا

وكان المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن تشغيل الشركة خط طيران جديدًا مباشرًا من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان تم تنظيمه بواقع رحلة واحدة يوميًا، ويأتي ضمن خطة الشركة للتواجد في السودان، وتزويد الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات، لتسهيل نقل المواطنين بين مصر وبعض المدن السودانية.

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أنه تم فتح باب الحجز بالفعل أمام المواطنين على متن رحلة مصر للطيران بين مطار القاهرة الدولي ومطار مدينة بورتسودان قبل أسبوع فور إعلان تشغيل الخط، ويمكن للمواطنين في البلدين حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية مصر للطيران.

وأشار زكريا إلى أن خط مدينة بورتسودان يعتبر من الخطوط الواعدة، خاصةً تجاريًا، بالإضافة إلى زيادة الطلب وحركة السفر من جانب الراكب المصري أو الأشقاء في السودان، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات المختلفة التي تقصد مدينة بورتسودان، والكثير من ركاب الترانزيت الذين يفضلون النزول بمطار القاهرة واستئناف رحلاتهم إلى السودان عبر الناقل الوطني "مصر للطيران".

ستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية

وأكد زكريا أن مصر للطيران ستسير رحلة مباشرة أخرى إلى مطار معيتيقة الدولي، ويعتبر تشغيل نقطة "بورتسودان" جزءًا من استراتيجية الشركة الوطنية في التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حاليًا تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهامة حول العالم.

يشار إلى أن رحلات مصر للطيران إلى السودان تتم بكثافة نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين سواء الرسمية أو الشعبية، حتى أن هناك 3 شركات طيران سودانية تعمل على خط القاهرة، هي بدر وتاركو والسودانية، والتي كانت تسير رحلات منتظمة على مدار اليوم قبل توقفها مؤخرًا بسبب الأحداث هناك.