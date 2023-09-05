الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل وصول أولى رحلات مصر للطيران لبورتسودان

مصر للطيران
مصر للطيران

وصلت اليوم أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة بورتسودان، حيث انطلقت الرحلة من مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء كأول رحلة ضمن أحدث خطوط الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران.

الرحلة تحمل رقم 856 وانطلقت اليوم الساعة السابعة والنصف صباحًا، وعلى متنها 114 راكبًا، متجهة إلى بورتسودان، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام. وكان فى استقبالها كل من السفير المصري وأعضاء البعثة المصرية ببورتسودان، ووالي ولاية البحر الأحمر، ومدير مطار بورتسودان.

رحلة واحدة يوميًا

وكان المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن تشغيل الشركة خط طيران جديدًا مباشرًا من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان تم تنظيمه بواقع رحلة واحدة يوميًا، ويأتي ضمن خطة الشركة للتواجد في السودان، وتزويد الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات، لتسهيل نقل المواطنين بين مصر وبعض المدن السودانية.

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أنه تم فتح باب الحجز بالفعل أمام المواطنين على متن رحلة مصر للطيران بين مطار القاهرة الدولي ومطار مدينة بورتسودان قبل أسبوع فور إعلان تشغيل الخط، ويمكن للمواطنين في البلدين حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية مصر للطيران.

وأشار زكريا إلى أن خط مدينة بورتسودان يعتبر من الخطوط الواعدة، خاصةً تجاريًا، بالإضافة إلى زيادة الطلب وحركة السفر من جانب الراكب المصري أو الأشقاء في السودان، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات المختلفة التي تقصد مدينة بورتسودان، والكثير من ركاب الترانزيت الذين يفضلون النزول بمطار القاهرة واستئناف رحلاتهم إلى السودان عبر الناقل الوطني "مصر للطيران".

ستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية

وأكد زكريا أن مصر للطيران ستسير رحلة مباشرة أخرى إلى مطار معيتيقة الدولي، ويعتبر تشغيل نقطة "بورتسودان" جزءًا من استراتيجية الشركة الوطنية في التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حاليًا تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهامة حول العالم.

يشار إلى أن رحلات مصر للطيران إلى السودان تتم بكثافة نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين سواء الرسمية أو الشعبية، حتى أن هناك 3 شركات طيران سودانية تعمل على خط القاهرة، هي بدر وتاركو والسودانية، والتي كانت تسير رحلات منتظمة على مدار اليوم قبل توقفها مؤخرًا بسبب الأحداث هناك.

وصول اولي رحلات مصر للطيران مصر للطيران مطار القاهرة الدولي مدينة بورتسودان الطائرة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب ميكروباص بـ"الصحراوي الغربي" في أسوان إلى 10

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات