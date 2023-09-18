الإثنين 18 سبتمبر 2023
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مصر

"الصحة": تقديم 363 ألفًا و717 خدمة فى المبادرات الرئاسية

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 363 ألفا و717 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وقال “عبدالغفار” إن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و27 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و334 خدمة.

وأضاف متحدث الصحة أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و509 مواليد، فيما قدمت 28 ألفًا و887 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار عبدالغفار إلى أن المبادرة قدمت 3 آلاف 128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و174 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 5 آلاف 792 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ18 ألفا و770 مواطنا.

وشدد على أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 12 ألفا و644 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 9 آلاف و872 مواطنًا.

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وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و370 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و480 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 87 ألفا و307 أطفال.

واستطرد عبدالغفار أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و423 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وواصل عبدالغفار أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 49 ألفا و200 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

بيان الصحة
بيان الصحة
خالد وزير الصحة حسام عبدالغفار 100 يوم صحة الأمراض المزمنة

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