وزير الصحة: مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية

ضمن برنامج زيارته لدولة اليونان..

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 3 اجتماعات، مع الدكتور جورج أبوستولوبولوس، رئيس مجموعة أثينا الطبية، وعدد من ممثلي المجموعة، بمقر مركز أثينا الطبي، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة اليونان.

وفي بداية اللقاءات، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر واليونان يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات الأخوية، مثمنا الجهود المبذولة من الدولتين في إطار تطور أنظمتهما الصحية، متطلعا لاستمرار مدّ جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

وبحث وزير الصحة مع الجانب اليوناني الاستثمار في مجال المنشآت الطبية الخضراء صديقة البيئة، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات الصحية المصرية الجارية وجذب الاستثمارات الطبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث مع الجانب اليوناني التعاون في تبادل الخبرات الطبية، والتدريب وتبادل المهارات والتعرف على الأنظمة الطبية المتطور باليونان، إلى جانب مناقشة إنشاء كلية طب في مصر، بالتعاون بين البلدين.

كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية

وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أن مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، مضيفًا أن الوزير استعرض إنجازات الدولة في القطاع الصحي، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية في مختلف مجالات الصحة العامة، وحملة "100 يوم صحة"، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يضمن للمواطن الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالمية.

ولفت إلى أن الوزير بحث مع الجانب اليوناني فرص التعاون في مجال السياحة الصحية، حيث أكد الجانبان أهمية وضع خطة محددة وتنظيم الاجتماعات الدورية للاستثمار في هذا الملف المهم، بالإضافة إلى بحث التعاون في ملف التشخيص "عن بُعد".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور جورج أبوستولوبولوس، رئيس مجموعة أثينا الطبية، دعا وزير الصحة إلى زياة المجموعة الطبية وتفقد المراكز الطبية الحديثة والمتطورة، والتعرف على النظام الصحي اليوناني، ومنظومة العمل في مختلف منشآت وأقسام المجموعة، حيث تفقد الوزير المنشآت الخاصة بعلاج مرضى الأورام، وتفقد المعامل الطبية الحديثة، مضيفا أن الجانب اليوناني، دعا وزير الصحة لحضور افتتاح الجناح الجديد للمجموعة في شهر نوفمبر المقبل.

ومن جهته؛ أشاد الجانب اليوناني بنجاح التجربة المصرية في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن مصر غنية بقدراتها البشرية الماهرة والمتميزة، معربًا عن استعداد بلاده إلى التعاون مع الجانب المصري، وتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي، والتعاون في تنظيم برامج تدريبية متبادلة للفرق الطبية في المصرية واليونانية، لتحقيق أقصى استفادة، وتنمية المهارات والقدرات الطبية.

شارك في الاجتماعات من الجانب المصري، الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، ومن الجانب اليوناني الدكتور فاسيلي أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية، وكريستو أبوستولوبولوس، نائب رئيس المجموعة.

يذكر أن مجموعة أثينا الطبية تأسست في عام 1984، وحققت نجاحات دولية متميزة في مجال الرعاية الصحية، وتمتلك خبرات واسعة في علاج المرضى الدوليين، والسياحة الطبية.