الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة GMCSI البريطانية فى مجال التعليم الطبى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة (GMCSI)  للاستشارات الطبية بالمملكة المتحدة، السيدة "هيلين فيذرستون"، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون بين شركة (GMCSI) والمجلس الصحي المصري، في مجال التعليم الطبي المهني.

وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصربيا فى القطاع الصحى

التدريبات للفرق الطبية المصرية

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البريطاني في تقديم التدريبات للفرق الطبية المصرية، وتطوير اختبارات منح التراخيص الطبية المصري لتتوافق مع معايير المملكة المتحدة.

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين أكدا أهمية العمل معًا في إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان التطوير المهني المستمر، وكذلك ضمان أخلاقيات العمل لمقدمي الرعاية الصحية.
حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف، رئيس مجلس المجلس الصحي المصري، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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وزير الصحة يناقش مع المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولى سبل التعاون

زيارة صربيا

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد استقبل وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا "داريا كيسيتش" والوفد المرافق لها، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في مجال طب الأسرة، وصحة الأمهات والأطفال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحوامل وحديثي الولادة.

وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تناول بحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات الطبية في كلا البلدين، خاصة في مجال الجراحات العامة وجراحات الأورام والجراحات الدقيقة.

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الصحة المجلس الصحي المصري التعليم الطبي المهني التراخيص الطبية قاعدة بيانات الرعاية الصحية

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