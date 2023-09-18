محمد هنيدي وخالد يوسف يشاركان في جنازة أشرف مصيلحي

شارك الفنان محمد هنيدي، في جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي.

ووصل منذ قليل الفنان محمد هنيدي، والمخرج الكبير خالد يوسف للمشاركة في جنازة الفنان الراحل اشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وبدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان اشرف مصيلحي، وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بوجود أقاربه وعدد من نجوم الفن وأبرزهم الفنانة الهام شاهين والفنانة لبلبة، على أن ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مثواه الأخير ودفنه في مدافن العائلة.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان أشرف مصيلحي

صرحت المخرجة منال الصيفي: الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه وأن زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث.

وكانت منال الصيفي كشفت عن عرض عدد كبير من النجوم مساعدتها هي وزوجها أشرف مصيلحي.. مؤكدة أن منة شلبي أرسلت مجموعة من الأطباء إلى منزلهم لعلاج أشرف مصيلحي، كما عرض محمد هنيدي مبلغا كبيرا من المال، ونفس الأمر حدث من أمير كرارة.

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي وأعلنت زوجته المخرجة منال الصيفي أنها أخفت عنه إصابته بالسرطان، ليرحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 49 عاما.

وظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية، وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتليفزيون المصري، حتى إن أعماله بلغت أكثر من 70 عملا موزعة بين السينما والتليفزيون والمسرح.