أول الحاضرين في جنازة أشرف مصيلحى.. لبلبة وإلهام شاهين

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي، لصلاة الجنازة عليه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان أول الحاضرين الفنان إلهام شاهين والفنانة لبلبة للمشاركة في الجنازة ومواساة أسرته.

وبدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بوجود أقاربه وعدد قليل من أصدقائه، على أن ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مثواه الأخير ودفنه في مدافع العائلة.

انهيار منال الصيفي

وخلال وصول الجثمان الخاص بالراحل الذي توفى بعد صراع كبير مع السرطان، ظهرت زوجته المخرجة منال الصيفي وهى في حالة انهيار شديدة على فراق زوجها، حيث قام عدد من أقاربها بتهدئتها حتى يتم دفن الراحل بشكل هادئ وحتى لا تدخل في نوبة مرض شديدة بسبب هذا الانهيار الكبير الذي وصلت إليه بعد وفاته.

سبب وفاة أشرف مصيلحى

وكان الفنان أشرف مصيلحي قد رحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما استدعى نقله للمستشفى عدة مرات، ورفضت زوجته المخرجة منال الصيفي حجزه بالمستشفى بناء على رغبته، حيث كانت تقيم له غرفة عناية مركزة داخل المنزل، وذلك تحت إشراف طبي دقيق.

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان أشرف مصيلحي عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن فقدانه خسارة كبيرة للوسط الفني.