الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول الحاضرين في جنازة أشرف مصيلحى.. لبلبة وإلهام شاهين

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي، لصلاة الجنازة عليه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان أول الحاضرين الفنان إلهام شاهين والفنانة لبلبة للمشاركة في الجنازة ومواساة أسرته.

وبدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بوجود أقاربه وعدد قليل من أصدقائه، على أن ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مثواه الأخير ودفنه في مدافع العائلة.

انهيار منال الصيفي

وخلال وصول الجثمان الخاص بالراحل الذي توفى بعد صراع كبير مع السرطان، ظهرت زوجته المخرجة منال الصيفي وهى في حالة انهيار شديدة على فراق زوجها، حيث قام عدد من أقاربها بتهدئتها حتى يتم دفن الراحل بشكل هادئ وحتى لا تدخل في نوبة مرض شديدة بسبب هذا الانهيار الكبير الذي وصلت إليه بعد وفاته. 

 سبب وفاة أشرف مصيلحى 

وكان الفنان أشرف مصيلحي قد رحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما استدعى نقله للمستشفى عدة مرات، ورفضت زوجته المخرجة منال الصيفي حجزه بالمستشفى بناء على رغبته، حيث كانت تقيم له غرفة عناية مركزة داخل المنزل، وذلك تحت إشراف طبي دقيق. 

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان أشرف مصيلحي عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن فقدانه خسارة كبيرة للوسط الفني.

أشرف مصيلحي جنازة اشرف مصيلحي إلهام شاهين لبلبة جنازة

مواد متعلقة

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى