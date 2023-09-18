"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع بمحيط القيادة العامة بالخرطوم

كشف محمد إبراهيم، مُراسل القاهرة الإخبارية في الخرطوم، عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في محيط القيادة العامة وسط العاصمة.

وفي وقت سابق، قال نبيل عبدالله، الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إنّ الميليشيا المحلولة أحرقت مباني شركة النيل الكبرى للبترول، وبرجًا لوزارة العدل، وآخر للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى حرق ونهب برج مصرف الساحل والصحراء.

استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني عن قصفه مواقع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، بالمدفعية، فضلًا عن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني عن أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة حاولت، فجر السبت الماضي، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها، وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول الميليشيا على الفرار في وقت وجيز.