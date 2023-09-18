الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع بمحيط القيادة العامة بالخرطوم

الجيش السودانى
الجيش السودانى

كشف محمد إبراهيم، مُراسل القاهرة الإخبارية في الخرطوم، عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في محيط القيادة العامة وسط العاصمة.

وفي وقت سابق، قال نبيل عبدالله، الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إنّ الميليشيا المحلولة أحرقت مباني شركة النيل الكبرى للبترول، وبرجًا لوزارة العدل، وآخر للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى حرق ونهب برج مصرف الساحل والصحراء.

استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني عن قصفه مواقع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، بالمدفعية، فضلًا عن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني عن أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة حاولت، فجر السبت الماضي، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها، وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول الميليشيا على الفرار في وقت وجيز.

الجيش السوداني الخرطوم ميليشيا الدعم القوات المسلحة السودانية الميليشيا القاهرة

مواد متعلقة

وزيرة السياحة الفلسطينية: استقبلنا نحو 3.5 مليون سائح فى فترة ما قبل كورونا

"القاهرة الإخبارية": فرق الإنقاذ المصرية تستمر في جهود انتشال ضحايا "دانيال" بليبيا

تفاصيل مشاركة سيوة بـ 25% من المشروعات الخضراء بالمبادرة الوطنية (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يعلن استهداف قاعدة وادى سيدنا فى أم درمان

"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار على فلسطينى للاشتباه فى تنفيذه عملية طعن بالقدس

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (فيديو)

العيسرى لـ"الشاهد": "بليغ حمدى كان نايم وقت العبور ولحظة ما عرف نزل الشارع"

العسيرى يكشف لـ"الشاهد": لماذا لم تغن "وردة" أغنية للعبور رغم وجودها بالإذاعة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة