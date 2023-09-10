الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: مقتل 30 عنصرا من "الدعم السريع"

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أعلن الجيش السوداني، مساء السبت، مقتل 30 عنصرا من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان، إن "قوات في الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر اشتبكت مع المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر بلغت 30 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، واستلمت عددا من العربات القتالية".

وأضاف البيان أن "المليشيا (الدعم السريع) حاولت مجددا اليوم الهجوم على سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وتمكنت قواتنا من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد (لم يحددها) وتدمير عدد من العربات القتالية".

وذكر أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث قامت بقصف عشوائي استهدف مناطق شمالي مدينة أم درمان (غربي العاصمة)، أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

رئيس "السيادة السودانى" يطالب بتصنيف "الدعم السريع" جماعة إرهابية

وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت، بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية.

وأعلن البرهان خلال كلمته أمس بولاية النيل الأزرق، عن أنه وجه باستيعاب كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن.

وأضاف البرهان أن الجميع شاهد على جرائم قوات الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية، وفقًا لما نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد البرهان أن كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبًا به، مشددًا على أن الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الأوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته.

منذ 15 أبريل، يخوض الجيش النظامي السوداني حربًا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة نائب البرهان السابق، محمد حمدان دقلو.

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