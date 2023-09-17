"القاهرة الإخبارية": تفاصيل اشتعال حريق ضخم بـ"النيل للبترول" فى وسط الخرطوم

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل اشتعال حريق ضخم ببرج شركة النيل للبترول في وسط الخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المنطقة التي اندلع بها الحريق استراتيجية ومهمة، وتعد أهم منطقة في السودان لأنها تضم مؤسسات الدولة والقصر الرئاسي والوزارات المهمة ومباني السلطة القضائية ومباني المحكمة الدستورية والقيادة العليا للقوات المسلحة السودانية.

وأضاف: "منطقة الحريق أيضًا بها العديد من الجامعات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، مثل شركات البترول والاتصالات ورئاسة بنك السودان المركزي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المهمة بالسودان".

وأشار إلى أن برج شركة النيل للبترول احترق تمامًا، وألسنة اللهب والدخان تتصاعد من هذه المنطقة، متابعًا: "هذه المنطقة أيضًا بها حريق ضخم جدًا في مباني برج الضرائب، وكذلك هناك أنباء عن احتراق مبنى المواصفات والمقاييس".

مراسل "القاهرة الإخبارية": المعارك ما زالت مشتعلة فى أم درمان وقصف مدفعى عنيف جدًا

وتابع: "عدد كبير من المباني الاقتصادية الضخمة تعرض للحرائق، ومن المتوقع أن تشتعل النيران في أبراج أخرى أو مبانٍ أخرى في المنطقة المحيطة بالقيادة العامة".

كما أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المعارك ما زالت مشتعلة خصوصًا في أم درمان، وهناك قصف مدفعي عنيف جدًا بجوار قاعدة سيدنا العسكرية، يستهدف أحياء أم درمان القديمة والأحياء الواقعة على مجرى نهر النيل.