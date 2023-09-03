"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف تمركزات الدعم السريع فى أم درمان بكثافة

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في السودان، قائلًا إن الجيش يقصف بكثافة تمركزات الدعم السريع في كل الاتجاهات بأم درمان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "منذ الساعة الرابعة فجر اليوم حلّق طيران الجيش السوداني في سماء العاصمة"، مؤكدًا أن أحياء أم درمان القديمة تشهد معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع منذ أسبوعين.

وأشار إلى أن القصف عنيف داخل أم درمان ومحيطها، موضحًا أن القصف يستهدف مواقع الدعم السريع بالخرطوم أيضًا.

وتابع: "هناك قصف عنيف جدًا على مزارع شمبات والحالفاي في الاتجاه الشرقي لمدينة أم درمان، ويفصل مزارع شمبات والحالفاي عن أم درمان مجرى نهر النيل".