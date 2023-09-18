الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في جولة مفاجئة بالأحياء.. محافظ أسوان يوجه بطرح أسطوانة البوتاجاز بـ80 جنيها

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بالشوارع والمناطق السكنية بحى شرق وحى جنوب، حيث فاجأ المحافظ مستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة السيل للوقوف على أسعار الأسطوانات المنزلية. 

طرح أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 80 جنيها

وقد أعطى محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بطرح أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 80 جنيها، من خلال سيارات الشركة لتصل مباشرة ليد المستهلكين دون وسيط، مكلفاً مديرية التموين بتشديد الرقابة على عربات السريحة لإلزامهم بعدم المغالاة ورفع سعر الأسطوانة عند هامش الربح المقرر له وفقاً للضوابط المنظمة لآلية التوزيع، مع الضرب بيد من حديد لأى مخالف أو متلاعب فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات الرادعة معه. 

كما وجه اللواء أشرف عطية أثناء جولته مسئولى الوحدة المحلية برفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين، بجوار مزلقان السيل، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيط المنطقة. 

تفقد سير العمل بمشروع تغطية مصرف السيل

فيما قام أشرف عطية بتفقد سير العمل بمشروع تغطية مصرف السيل، موجهاً المسؤولين بالإسراع بمعدلات التنفيذ، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة، وخاصة أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 مترا، من إجمالي المستهدف تغطيته بطول 2530 متر، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 365 مليون جنيه وذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان. 

وحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء الجولة حيث وجه المسئولين لسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل. 

جدير بالذكر أن جاءت  الجولات الميدانية المفاجئة لمحافظ أسوان، ضمن سلسلة الجولات التي يجريها وتهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة ميدانية مفاجأة لمحافظ أسوان طرح أسطوانة البوتاجاز بـ80 جنيه في أسوان مشروع تغطية مصرف السيل محافظ أسوان يتفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز بشكل مفاجأ محافظ أسوان يستمع الشكاوي ومطالب المواطنين

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