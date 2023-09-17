الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يمنح 4 أسر من ضحايا حادث أبو هور رحلات عمرة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

منح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 4 من أسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم “فلوكة” رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوي في الأراضى الحجازية سبتمبر الحالى والمهداة من الطريقة الجعفرية الأحمدية بأسوان. 

محافظ أسوان يجبر بخاطر أسر ضحايا الغرق 

جاء ذلك فى لفتة إنسانية من محافظ أسوان لمواصلة تقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى، بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى. 

توفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق

أوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تسخير الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق. 

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى، والعودة بعد 14 يوم. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل واقعة حادث غرق غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، فى شهر مارس الماضى. 

من ناحيته، قدم محافظ أسوان واجب العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان. 

تضمنت قرارات محافظ أسوان خلال هذه الفترة، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث، علاوة على صرف ٥٠ ألف جنيه لرب الأسرة، و25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال. 

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
منح محافظ أسوان 4 من أسر ضحايا حادث غرق فلوكة رحلات عمرة منح ضحايا حادث غرق فلوكة أبوهور رحلات عمرة حادث غرق فلوكة بمرسي أبوهور غرق مجموعة شباب بقرية أبوهور تسليم 4 أسر ضحايا حادث غرق فلوكة أبوهور تأشيرات العمرة

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