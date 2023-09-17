إبراهيم داود: "محمود قرني لو سمعنا وإحنا بنقرأ شعره كان هيبقى مبسوط"

قال الشاعر ابراهيم داود، إن الشاعر محمود قرني إذا كان الآن يستمع إلينا ونحن نقرأ أشعاره سيكون سعيدًا.

والقي "داود" ضمن فعاليات الأمسية الشعرية “5 شعراء من جيل الثمانينيات.. ليلة الشاعر محمود قرني" ببيت الشعر العربي، التى بدأت منذ قليل ببيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد من قصائده

يشارك فيها كل من الشعراء أحمد الشهاوي، سمير الأمير، عاطف عبد العزيز، أحمد شلبي، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر عبدالرحمن مقلد.

توفي الشاعر محمود قرني، أحد أبرز شعراء جيل الثمانينات من القرن العشرين في القصيدة العربية وخاصة قصيدة النثر في 2 يوليو 2023، وهو من مواليد عام 1961.

وفاة الشاعر محمود قرني

حصل محمود قرني على درجة ليسانس في القانون، من جامعة القاهرة 1985، وعمل بالمحاماة والصحافة، وكان يحرر بابا ثابتا بمجلة الثقافة الجديدة تحت عنوان رحيق الكتابة، كما عمل محرر ثقافيا بجريدة العربي، التي تصدر عن الحزب الناصري، وعمل مشرفا على القسم الثقافي بجريدة القدس العربي، مكتب القاهرة.

لمحمود قرني الكثير من الأعمال الشعرية منها: حمامات الإنشاد، خيول علي قطيفة البيت، هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، الشيطان في حقل التوت، الشيطان في حقل التوت، أوقات مثالية لمحبة الأعداء، قصائد الغرقى، لعنات مشرقية.

ومحمود قرني عضو اتحاد كتاب مصر، عضو أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي، وبيت الشعر التابعين لوزارة الثقافة، ثم استقال منهما.

نبذة تاريخية عن بيت الست وسيلة

ويقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيلة.

وبنى المنزل عام (1074 هـ 1664) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هى آخر من امتلكته وهذا المبنى، حاليًا، ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها الي فناء سماوي ، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005 ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني .

صدر مؤخراً قرار وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً "لبيت الشعر العربى" ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية. وقد قام الصندوق بتزويد البيت بالتجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عمومًا.