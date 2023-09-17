الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حنان مطاوع لـ"الدستور": دورى فى "صوت وصورة" ملىء بالتشويق

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن تحمّسها الشديد لعرض مسلسلها “صوت وصورة” المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc، لتخوض به منافسة مسلسلات الأوف سيزون.

وقالت حنان، لـ"الدستور"، إن أحداث المسلسل جديدة وشيقة ومليئة بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوعًا جديدًا عن الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، حيث يتضمن العمل 30 حلقة.

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أكدت حنان أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما ووصفتها بأنها محترمة وتنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معها في حكاية “أمل حياتي” التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، مشيرة إلى أنها استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبدالمالك والمخرج محمود عبدالتواب الذي تتنبأ له أنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن  ينال العمل إعجاب جمهورها.

ويعد "صوت وصورة" من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبدالمالك ويخرجه محمود عبدالتواب "توبة" وتنتجه أروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل شركة أروما كواليس دور مختلف

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