الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع تواصل تصوير "صوت وصورة" استعدادًا لموسم الشتاء

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "صوت وصورة" في أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل، وذلك استعدادًا لمشاركة المسلسل في سباق موسم "الأوف سيزون"، الذي ينطلق خلال الفترة المقبلة. 

وجمعت المشاهد، أمس، بين حنان مطاوع وصدقي صخر في ديكور الشقة، ورفع المخرج محمد عبدالتواب توبا ساعات تصوير العمل إلى 12 ساعة يوميًا، للانتهاء من تصويره بشكل مبكر وعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

ومن المقرر أن ينتقل المخرج وطاقم عمل المسلسل للوكيشن آخر، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية بشوارع القاهرة. 

وما زالت الشركة المنتجة للمسلسل تقوم بإنهاء تعاقدات النجوم المشاركين في العمل. 

مسلسل "صوت وصورة" 

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة في إطار من التشويق والإثارة حول جريمة قتل غامضة.

المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية، لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه محمود عبدالتواب توبا، ومن المقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حنان مطاوع تنافس على جائزة أفضل ممثلة دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

كما اقتربت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسلها "هابي هالوين"، فلم يتبقى لها سوى مشاهد قليلة، والذي تدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية.

ويتكون مسلسل هابي هالوين من 6 حلقات، ويشارك بالتمثيل كل من حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، موسيقي تصويريه محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبدالغني، مونتاج منار حسني، وإشراف فني على الديكور سالوناز الجارحي.

على جانب آخر، تستعد الفنانة حنان مطاوع للسفر إلى مدينة الإسكندرية مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وذلك عن تميزها الفني منذ انطلاقها في عالم الفن. 

حنان مطاوع النجمة حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل صوت وصورة مسلسلات موسم شتاء 2023

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