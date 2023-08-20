حنان مطاوع تنافس على جائزة افضل ممثلة دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

"سره الباتع" و"وعود سخية"..

تنافس النجمة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسلسلي “وعود سخية وسره الباتع”، وذلك بمهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 اغسطس الجاري بمدينة العلمين.

وضم مسلسل سره الباتع مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث شارك فيه ما يقترب من 60 فنانا من مصر والوطن العربي، أبرزهم: حنان مطاوع، هالة صدقي، عايدة رياض، الشاعر هشام الجخ، عمرو عبد الجليل، شمس الكويتية، التونسية رانيا التومي، أحمد وفيق، ميدو عادل، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.

أما مسلسل وعود سخية تدور أحداثه حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن

ويأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية -الشريك الاستراتيجى للمهرجان – بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني وتعزيز دور الدراما التنويرى فى تشكيل وعى المجتمع.

ويعد مهرجان العلمين الحدث الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الماضى واستمر طوال موسم الصيف وضم الكثير من الحفلات لكبار نجوم الوطن العربى والفعاليات الرياضية والفنية وعروض الأزياء.