حنان مطاوع تخوض أولى جلسات تصوير مسلسل «صوت وصورة»

تعاقدت الفنانة حنان مطاوع، مؤخرًا، على خوض بطولة مسلسل جديد بعنوان “صوت وصورة”، ويشاركها البطولة الفنانة نجلاء بدر وآخرين.

وبدأت “مطاوع” أمس الأحد، أولى جلسات تصوير العمل، بالتزامن مع ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل بجانبها.

وأكدت “مطاوع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المقرر طرح العمل خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن قائمة مسلسلات “أوت أوف سيزون”.

مسلسل "صوت وصورة"

المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا، ومن المقرر عرضه عبر إحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما اقتربت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسلها “هابي هالوين” فلم يتبقى لها سوى مشاهد قليلة، والذي تدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية.

ويتكون مسلسل هابي هالوين من 6 حلقات، ويشارك بالتمثيل كل من حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، موسيقي تصويريه محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبد الغني، مونتاج منار حسني واشراف فني علي الديكور سالوناز الجارحي

وتشارك “حنان” ايضًا في مسلسل “الجولة الأخيرة” حيث تظهر خلاله كضيفة شرف من خلال 3 مشاهد، انتهت من تصويرهم خلال الفترة الماضية.

مسلسل جولة أخيرة يدور في إطار أكشن تشويقي حول بطل رياضة الـ MMA يحيى والذي يلعب دوره أحمد السقا، ويعاني من العديد من الأزمات في حياته، فيما يظهر أشرف عبدالباقي كمدربه على هذه الرياضة، ويجسد رشدي الشامي شخصية والد السقا بالأحداث.

