جدول مباريات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال إفريقيا

جدول مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات والدوريات والتي ينتظرها جمهور الكرة في مصر للاستمتاع بمباريات كرة القدم حيث تستمر عمليات البحث خلال الساعات الماضية عبر الانترنت ومحركات البحث حول معرفة جدول مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها وخلال هذا التقرير نقدم لكم أبرز اللقاءات ضمن جدول مباريات اليوم.

جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات.

إيفرتون × آرسنال

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي: beIN Sports HD 1

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي × أوساسونا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

فياريال × ألميريا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

إشبيلية × لاس بالماس

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ريال مدريد × ريال سوسييداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. ويعلق على أحداث اللقاء حفيظ دراجي على قناة بين سبورتHD 1.

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني

هايدنهايم × فيردر بريمن

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية. ويعلق على أحداث اللقاء عامر الخوذيري على قناة بين سبورت HD 5.

دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنجلادباخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية. ويعلق على أحداث اللقاء باسم الزيرعلى قناة بين سبورت HD 2.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فيورنتينا × أتالانتا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية. ويعلق على أحداث اللقاء أحمد الحامد على قناة AD SPORTS Premium 1.

روما × إمبولي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت مصر والسعودية. ويعلق على أحداث اللقاء محمد الشامسي على قناة AD SPORTS Premium 1.

أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

آرمى باتريوريتيك × بيراميدز

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة على قناة On Time Sports.

دوان × الترجي الرياضي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.