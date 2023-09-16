السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بوخوم بالدوري الألماني

عمر مرموش يشارك في
عمر مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت

شارك الدولي المصري عمر مرموش، جناح منتخب مصر، في تعادل فريق إينتراخت فرانكفورت مع بوخوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وارتفع رصيد أينتراخت فرانكفورت بعد هذا التعادل عند 6 نقاط في المركز التاسع، ورفع بوخوم رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

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مرموش يتسبب في هدف ويرتكب ركلة جزاء

شارك عمر مرموش في الشوط الثاني من المباراة بعدما حلّ بديلا لزميله جيسيك نجانكام.

وبتسديدة قوية من مرموش في الدقيقة 57 لم يتمكن حارس بوخوم التصدي لها ليتابعها زميله جونيور إيبيمبي مسجلا هدف تقدم فرانكفورت.

وتسبب عمر مرموش في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه بعد تدخل على أحد لاعبي الفريق المنافس.

سجل كيفن ستوجير هدف التعادل لصالح فريق بوخوم في الدقيقة 74 من عمر المباراة

واستمر مرموش في تقديم أداء مميز للغاية خلال المباراة لكنه لم يسجل.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين خلال الشوط الأول، قبل أن يتبدل الحال في الشوط الثاني ويتبادل الفريقان الهجمات، لينجح فرانكفورت في التقدم قبل أن يتمكن بوخوم من إدراك التعادل سريعًا من ركلة جزاء.

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رقم قياسي يسجله مرموش

سجل عمر مرموش رقمًا قياسيًا بعد انطلاقة سريعة حيث وصلت سرعته إلى 35.77 كيلو متر في الساعة لتصبح الانطلاقة الأسرع له خلال الموسم.

وتفوق عمر مرموش على راندال كولو مواني لاعب فرانكفورت السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

يذكر أن مرموش سجل هدفًا وصنع آخر في 4 مباريات خاضها الدولي المصري مع فرانكفورت بالدوري الألماني هذا الموسم.

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