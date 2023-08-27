مرموش يسجل ويقود آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع ماينز فى الدورى الألمانى

قاد المحترف المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع ماينز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، موسم 2023/ 2024.

لي جاي سونج افتتح التسجيل لـ ماينز في الدقيقة 25 لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وتمكن مرموش من معادلة النتيجة لـ فرانكفورت في الدقيقة 91 من متابعة لتمريرة زميله دينا إيبيمبي، ليقود فريقه للظفر بنقطة.

وبدأ محترفنا المصري عمر مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت لأول مرة هذا الموسم، ويجاوره الفرنسي كولو مواني وماريو جوتزه.

وكان مرموش شارك في لقاء درامشتات بالجولة الأولى كبديل، كما سجل في سباعية الفريق بكأس ألمانيا.

التشكيل.. مرموش أساسيًا لأول مرة مع فرانكفورت في البوندزليجا أمام ماينز

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: باتشو، كوش، سمولسيتش

خط الوسط: جاكيتش، السخيري، ماكس، كنوف

خط الهجوم: مرموش، مواني، جوتزه

وانضم مرموش إلى صفوف فولفسبورج عام 2017، قادمًا من وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع سانت باولي وشتوتجارت.

المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى آينتراخت فرانكفورت، في صفقة انتقال حر، قادمًا من فولفسبورج، بعقد يمتد حتى يونيو عام 2027.