عمر مرموش يسجل ويساهم في انتصار فرانكفورت بسباعية بكأس ألمانيا

شارك الدولي المصري عمر مرموش في اكتساح فريق أينتراخت فرانكفورت نظيره لوكوموتيف لايبزيج بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وشارك مرموش بديلا، في الدقيقة 65 من عمر المباراة بدلاً من الهداف الفرنسي راندال كولو مواني.

وتأهل آينتراخت فرانكفورت، وصيف نسخة الموسم الماضي، إلى الدور الثاني رفقة فولفسبورج الذي اكتسح مضيفه مكابي برلين 6 / صفر وفرايبورج الفائز على أوبيراشيرن 2 /صفر وكايزر سلاوترن الذي اكتسح روت فايس كوبلنز 5 /صفر، وكذلك فورتونا دوسلدورف بعد فوزه على إيليرتيسين 3 /1.

وودع أوجسبورج منافسات الكأس من الدور الأول، وذلك بعد خسارته أمام فريق أونترهاتشينج صفر/2.

وتقدم فرانكفورت في الدقيقة 37 عن طريق راندل كولو مواني، قبل أن يضيف ماريو جوتزه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 سجل عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت، قبل أن يضيف إيريك إيبيمبي الهدف الرابع في الدقيقة 73، فيما سجل جيسيك نجانكام الهدف الخامس في الدقيقة 76.

وعاد نجانكام ليسجل الهدف السادس لفرانكفورت والثاني له في الدقيقة 87، فيما اختتم إيبيمبي السباعية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.