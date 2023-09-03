بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع كولون 1/1 في الدوري الألماني

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه كولون 1 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم كولون عن طريق فلوريان كاينز في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فرانكفورت التعادل عبر نييلس نكونكو في الدقيقة 87.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، حيث حقق فوزا واحدا وتعادل مرتين.

على الجانب الآخر، نجح كولون في حصد أول نقطة له في الموسم الجاري، بعدما خسر أول مباراتين، ليحتل المركز الرابع عشر.

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مرموش يشارك في تعادل آينتراخت فرانكفورت

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 67 قبل أن يتم استبداله ودخول جيسيك نجانكام بدلاً منه.

وكان مرموش قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 64 أي قبل استبداله بـ 3 دقائق فقط.

وشارك مرموش في 6 مباريات مع آينتراخت فرانكفورت خلال موسم 2023-2024، ونجح في إحراز هدفين منهما هدف في الدوري الألماني خلال خوضه 3 مباريات بالمسابقة.

وسجل مرموش هدفه في البوندسيلجا في شباك ماينز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفاز فرانكفورت على درامشتاد بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع ماينز وكولون بنتيجة 1-1.

قرعة آينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر

أوقعت قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي، آينتراخت فرانكفورت في المجموعة السابعة التي ضمت أندية باوك وهلسنكي وأبردين.



وجاءت نتائج قرعة دوري المؤتمر على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: ليل - سلوفان براتسيلافا - أولمبيا لوبيانا - كلاكسفيك

المجموعة الثانية: جينت - مكابي - زوريا - برايدبليك

المجموعة الثالثة: دينامو زغرب - فيكتوريا بلزن - أستانا - بلقاني

المجموعة الرابعة: كلوب بروج - بودو/جليمت - بشكتاش - لوجانو

المجموعة الخامسة: آلكمار - أستون فيلا - ليجيا وارسو - زرينسكي

المجموعة السادسة: فرنسفاروشي - فيورنتينا - خينك - شوكاريشكي.

المجموعة السابعة: آينتراخت فرانكفورت - باوك - هلسنكي - أبردين

المجموعة الثامنة: فنربخشة - لودوجوريتس - سبارتاك ترنافا - نوردتشيلاند

