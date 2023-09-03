الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام كولن بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن دينو توبمبولر، المدير الفني لاينتراخت فرانفكورت، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه كولن، في الرابعة والنصف عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (دويتش بنك بارك)، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسيقود المصري عمر مرموش، هجوم إينتراخت فرانكفورت، إلى جانب كل من ماريو جوتزه، والفرنسي إريك دينا إيبمبي.

ويحتل فرانكفورت، المركز التاسع في جدول "بوندسليجا" برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار على دارمشتاد، بهدف دون رد، وتعادل مع ماينز، بهدف لمثله.

ويحتل كولن، المركز السابع عشر (قبل الأخير) دون رصيد من النقاط، بعد خسارتين أمام بروسيا دروتموند، بهدف دون رد، وأمام فولفسبورج، بهدفين لهدف.

ويسير عمر مرموش، بشكل جيد للغاية مع فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت، منذ انضمامه لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

وقاد مرموش، فرانكفورت لتعادل مثير مع ماينز، بهدف لكل منهما، في الدقيقة التسعين، في الجولة الثانية من منافسات "بوندسليجا".

وجاء تشكيل إينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليان باشو، روبن كوخ، أوريليو بوتا، توتا، فيليب ماكس

خط الوسط: إلياس السخيري، هوجو لارسون، ماريو جوتزه، إريك دينا إيبمبي

خط الهجوم: عمر مرموش

 

آينتراخت فرانكفورت كولن الدورى الألماني عمر مرموش فولفسبورج

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