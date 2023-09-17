أسوان يعلن قائمته لدوري المحترفين.. و30 لاعبا يمثلون مكادي في الموسم الجديد

يستعد فريق أسوان الهابط من الدوري الممتاز لمواجهة بتروجت يوم 25 سبتمبر المقبل في افتتاح منافسات دوري المحترفين وأعلن الجهاز الفني للفريق الأسواني بقيادة حمدي حمدان قائمة الفريق للموسم الجديد وضمت 16 لاعبا من الموسم الماضي وهم : خالد وليد وإسلام سليمان وأحمد بلية وعلى فتحى وأحمد كاستيلو وعبد الرحمن عبد النبى وصابر الشيمى وإسلام جمال و إسلام صلاح و مصطفى عبد الرسول ومحمد بكرى ومحمد المرسى و حسام عرفات ومحمد ناجي جدو ومحمود صلاح وأحمد حمودى و13 لاعبا جديدا وهم : - مسعد عوض " إيسترن كومباني " وعلى ممدوح ومحمد العشري وعلي خليل " الجونة " وأحمد أيمن " حرس الحدود " وبلال جمال " فاركو" وحسام الصانع ومحمد حامد ميدو " البنك الأهلى " وكريم مصطفى " غزل المحلة " وصاوى مصطفى " كهرباء الإسماعيلية " ومحمود حامد لوكس " طامية " وجابر سالم " بتروجت" والنيجيرى أموس جيوبام.

وتم قيد لاعبين تحت السن وهم مروان ممدوح ومصطفى عنانى ومصطفى كافو وجمال السعيد وإبراهيم البهنسى القادم من سمنود مواليد 2001 ..و أمين محمد أمين ومروان عباس ويوسف أبو ستة وعمر سعودى و الجامبى موسى سيساى و عبد الرحمن عماد اقادم من البنك الأهلي مواليد 2003.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أسوان من حمدي حمدان مديرا فنيا وعبدالناصر عباس مدربا عاما وهيثم الفيل مدربا وهيثم عبدالكريم وعمر يوسف مدربين مساعدين وأحمد حسن مدربا لحراس المرمي ومصطفي الشرقاوي مديرا إداريا ومحمود سمكة إداريا وخالد سعد ووليد عبد الظاهرإخصائيان للتأهيل ومحمد عبدالموجود مدلكاً.

قائمة مكادي للموسم الجديد

كما أعلن الجهاز الأول لفريق مكادي المشارك في دوري المحترفين بقيادة عثمان أحمد قائمة الفريق للموسم الجديد التي ضمت 30 لاعبا وهم : مصطفى حطيبة ومحمد عصام الغندور ومحمد مصطفى ومحمود مبارك وحسين الحسيني وأحمد أوكا وأحمد أباظة و كريم الشرقاوي ومحمد معوض ومحمد رؤوف ومؤمن عاطف وأحمد مجدي وشمس محارب ويوسف طواب ومحمد علي وهشام عبد الحميد وعمرو عماد وأحمد ميسي وعمرو بركات ومحمد شريف وفضل أباظة وأيهاب حلاوة وإسلام رشدي وإبراهيم بيبو ومصطفى عز وناصر الفار وعبد الواحد عبد العزيز وباتريك أدو ومحمود السيد ومهند إضافة لخمسة لاعبين مواليد 2001 وهم زياد الصحيفي وباسل محمد وعبد وحيد وحسام الريالي وعمر أوكا .