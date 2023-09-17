الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسوان يعلن قائمته لدوري المحترفين.. و30 لاعبا يمثلون مكادي في الموسم الجديد

فريق أسوان
فريق أسوان

يستعد فريق أسوان الهابط من الدوري الممتاز لمواجهة بتروجت يوم 25 سبتمبر المقبل في افتتاح منافسات دوري المحترفين وأعلن الجهاز الفني للفريق الأسواني بقيادة حمدي حمدان قائمة الفريق للموسم الجديد وضمت 16 لاعبا من الموسم الماضي وهم : خالد وليد وإسلام سليمان وأحمد بلية وعلى فتحى وأحمد كاستيلو وعبد الرحمن عبد النبى وصابر الشيمى وإسلام جمال و إسلام صلاح و مصطفى عبد الرسول ومحمد بكرى ومحمد المرسى و حسام عرفات ومحمد ناجي جدو ومحمود صلاح وأحمد حمودى و13 لاعبا جديدا وهم : - مسعد عوض " إيسترن كومباني " وعلى ممدوح ومحمد العشري وعلي خليل " الجونة " وأحمد أيمن " حرس الحدود " وبلال جمال " فاركو" وحسام الصانع ومحمد حامد ميدو " البنك الأهلى " وكريم مصطفى " غزل المحلة " وصاوى مصطفى " كهرباء الإسماعيلية " ومحمود حامد لوكس " طامية " وجابر سالم " بتروجت" والنيجيرى أموس جيوبام.

وتم قيد لاعبين تحت السن وهم مروان ممدوح ومصطفى عنانى ومصطفى كافو وجمال السعيد وإبراهيم البهنسى القادم من سمنود مواليد 2001  ..و أمين محمد أمين ومروان عباس ويوسف أبو ستة وعمر سعودى و الجامبى موسى سيساى و عبد الرحمن عماد اقادم من البنك الأهلي مواليد 2003.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أسوان من حمدي حمدان مديرا فنيا وعبدالناصر عباس مدربا عاما وهيثم الفيل مدربا وهيثم عبدالكريم وعمر يوسف مدربين مساعدين وأحمد حسن مدربا لحراس المرمي ومصطفي الشرقاوي مديرا إداريا ومحمود سمكة إداريا وخالد سعد ووليد عبد الظاهرإخصائيان للتأهيل ومحمد عبدالموجود مدلكاً.

قائمة مكادي للموسم الجديد 

كما أعلن الجهاز الأول لفريق مكادي المشارك في دوري المحترفين بقيادة عثمان أحمد قائمة الفريق للموسم الجديد التي ضمت 30 لاعبا وهم : مصطفى حطيبة ومحمد عصام الغندور ومحمد مصطفى ومحمود مبارك وحسين الحسيني وأحمد أوكا وأحمد أباظة و كريم الشرقاوي ومحمد معوض ومحمد رؤوف ومؤمن عاطف وأحمد مجدي وشمس محارب ويوسف طواب ومحمد علي وهشام عبد الحميد وعمرو عماد وأحمد ميسي وعمرو بركات ومحمد شريف وفضل أباظة وأيهاب حلاوة وإسلام رشدي وإبراهيم بيبو ومصطفى عز وناصر الفار وعبد الواحد عبد العزيز وباتريك أدو ومحمود السيد ومهند إضافة لخمسة لاعبين مواليد 2001 وهم زياد الصحيفي وباسل محمد وعبد وحيد وحسام الريالي وعمر أوكا .

دوري المحترفين فريق أسوان حمدي حمدان حسام عرفات فريق مكادي

مواد متعلقة

قائمة غزل المحلة كاملة.. والفريق يستعد لمواجهة جمهورية شبين في دوري المحترفين

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن نظام دورى المحترفين بداية من موسم 2024-2025

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين