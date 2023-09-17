قائمة غزل المحلة كاملة.. والفريق يستعد لمواجهة جمهورية شبين في دوري المحترفين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة تدريباته استعدادا لمواجهة جمهورية شبين يوم 26 سبتمبر الجاري في الأسبوع الأول لمسابقة دوري المحترفين، والذي يسعى غزل المحلة من خلاله للعودة سريعا لدوري الأضواء والشهرة رغم عملية الإحلال والتجديد التي قام بها الجهاز الفني، بعد رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق .

تفاصيل قائمة غزل المحلة

وقام الجهاز الفني لزعيم الفلاحين بقيادة خالد عيد بقيد 30 لاعبا في قائمة الفريق من بينهم 8 لاعبين من الموسم الماضي وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري والسيد الشبراوي وحسام حسن و خالد الاخميمي وعبده يحيي و محمد جابر ومحمود علاء و22 لاعبا جديدا هم : أحمد حجي " الجونة " وأحمد حسني شحاتة وأسامة خليل " مستقبل وطن " وأحمد طارق " إف سي زد " وأحمد محارب " كفر الشيخ " وأحمد مجدي " بايونيرز " وأحمد محمد سوداني " المقاصة " ورجب مارو " لافيينا " ورجب جمال " دمنهور " وعبدالرحمن يوسف وعمرو الجزار " العبور " و عبدالرحيم عموري " الحمام " وعبدالله بيكا " السكة الحديد " وعلي بسيوني " بني عبيد " وعلي عباسي " بورتو السويس " وعمرو مصطفي " القناة " ومجدي صبري " بلقاس سيتي " و محمد أبوالحمد " الألومنيوم " ومحمد رضا حجازي " الزرقا " ومحمود غالي " طنطا " ومحمود مسعد "المجد السكندري " و يوسف بيبو " حرس الحدود " .

وتم قيد خمسة لاعبين مواليد 2001 وهم ومصطفي محمود الشاذلي " المقاولون "أحمد الأشرم ومحمد الغريب ومحمود عبدالعزيز ومصطفي ديشا.

وهناك لاعبان محترفان يشاركان مع الفريق الأول، وهما المحترف النيجيري تشارلز مواليد 2004، وأحمد فوزي الحارس الثالث مواليد 2003.

الجهاز الفني لغزل المحلة

ويتكون الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من خالد عيد مديرا فنيا وطارق غيده مدربا عاما ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر مخطط أحمال ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وخالد كساب منسقا عاما وخالد الجميزي طبيب الفريق وأحمد حسين أخصائي تأهيل.