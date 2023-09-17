تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع جامعة العريش

شهدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، تخرج الدفعة الأولى من فرع المعهد بجامعة العريش وذلك بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي، واهتمام وزارة الاتصالات الدائم ببناء قدرات بشرية متميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تصميم خطة تدريبية تتناسب مع طبيعة والمجالات المتاحة بمحافظة العريش

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن المعهد حرص على تصميم خطة تدريبية تتناسب مع طبيعة والمجالات المتاحة بمحافظة العريش وبدأت تلك الخطة بدراسة المحافظة ونشاطاتها، ودراسة الجامعات المختلفة، وتخصصات كلياتها المختلفة من الحاسبات، التجارة، الاقتصاد المنزلي، التربية، الاستزراع السمكي وغيرها.

تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

وأضافت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن المعهد قدم باقة تدريبية مخصصة لشباب العريش، والتي يساهم في تنفيذها أبناء مدينة العريش ممن أنهوا سابقاً منح تدريبهم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الإسماعيلية، ويعملون الآن في تخصصات مختلفة، والذين بدورهم حرصوا على أن يكونوا جزءاً من خطط التدريب الجديدة المقدمة لأبناء المحافظة.

تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

وأجرت الدكتورة هبة صالح رئيس المعهد والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، جولة تفقدية لفرع المعهد لمتابعة الأنشطة التدريبية، حيث التقت متدربي المرحلة الثانية ومناقشة المردود من التدريب والاستماع لآرائهم، لتعزيز دور المعهد داخل الجامعة.

تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

من جانبه أثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على التعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وعلى أهمية الدورات التي يقدمها المعهد لطلاب الجامعة، وأهالي سيناء، ودورها فى تنمية وتطوير مهارات الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل.

تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

وتوج اللقاء بتسليم شهادات تدريب المرحلة الأولى، وجوائز لأفضل مشروع بكل تخصص تدريبي.

جاءت أعمال التقييم للمشروعات المقدمة من خلال التعامل المباشر مع شباب مراكز الإبداع الرقمية الكائنة بمناطق قاطية وبئر العبد بالعريش، و تصميم معسكرات صيفية مكثفة فى تخصصات تقنية ذات احتياج على خريطة العمل الحر، وكذلك تخصصات تخدم ما تمتلكه العريش من مقومات زراعية وسياحية وتجارية، مثل تطوير واجهات الويب، التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، مقدمة في البرمجة وتصميم UX/UI وتقييم النتائج قبل بدء التدريب للأعوام القادمة.