وزير الاتصالات: المنطقة التكنولوجية ببنى سويف ستوفر 5 آلاف فرصة عمل للشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك توجيهات رئاسية بأهمية إتاحة وتوفير بيئة ملائمة للشباب وتبين الأفكار الناشئة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تخصيص مبنى بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة بني سويف، ليصبح حاضنة للأعمال والابتكار وريادة الأعمال، وأن المنطقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب بمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم.

توفير آلاف فرص العمل للشباب

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن وزارة الاتصالات أنشأت مركز للإبداع داخل المنطقة التكنولوجية ببني سويف، بالإضافة إلى عدة مباني أخرى، خاصة بالتدريب وخدمات التعهيد والشركات وخدمة المواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمنطقة التي تم الانتهاء منها، مساحتها 18 فدانًا، وتبلغ المساحة المبنية منها حوالي 16 ألف متر مربع، بتكلفة 430 مليون جنيه، وتستهدف اتاحة وتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل للشباب بالمحافظة.

تأهيل الشباب لسوق العمل

ولفت إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتنمية الرقمية في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة بني سويف، والتي تتمتع بفرص استثمارية هائلة، حيث يوجد بها منطقة صناعية تضم مصنع شركة عالمية تنتج الشاشات التليفزيونية والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات ضمن مبادرة صنع في مصر.

ونوه بأنه يجري حاليًا إعداد جيل جديد من الشباب وفق استراتيجية الوزارة لبناء القدرات، حيث يوفر معهد تكنولوجيا المعلومات بتوفير عدة برامج تدريبية في 14 مسارًا لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

رفع كفاءة شبكات الاتصالات ببني سويف

وأوضح أنه تم رفع كفاءة شبكات الاتصالات في محافظة بني سويف وفق خطة الوزارة لنشر وتوصيل كابلات الفايبر، وتم توسعة السعة المحلية للسنترالات لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير خدمات الإنترنت المنزلي للمواطنين في القرى، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا في البنية التحتية للاتصالات شاملة كل مراكز المحافظة.

وقال إنه يجري تطوير نحو 40 مكتب بريد في بني سويف، لإتاحة جميع الخدمات الحكومية المميكنة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة؛ من خلال برامج تدريب على أحدث الوسائل التكنولوجية.