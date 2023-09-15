وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تنمية الصعيد تأتي على أولويات أجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث هناك اهتمام كبير بمشروعات البنية التحتية وتوصيل الفايبر إلى المنازل في محافظات الصعيد، موضحا أن الوزارة استثمرت نحو 12 مليار جنيه بمشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري استحوذت محافظات الصعيد على جزء كبير منها.

وأضاف الوزير في تصريحات، لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات رقمية بمحافظات الصعيد تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات وإنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية "الفايبر" وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية.

وألمح الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال 3 محاور تضم التحول الرقمي وبناء القدرات، ورعاية الإبداع، ما يتطلب الاعتماد على 3 ركائز أساسية بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي، موضحا أن الوزارة تقوم بتطوير 900 مكتب بريد على مستوى الجمهورية يستحوذ محافظات الصعيد على 50% منها، بالإضافة إلى توصيل الإنترنت إلى 3.5 مليون منزل بالريف 60% نصيب محافظات الصعيد منها.

وقال "طلعت" إن الوزارة أنشأت 13 مركزا إبداع مصر الرقمية استحوذت الصعيد 6 على مراكز منها شملت أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والوادي الجديد، مشيرا إلى أنه يجري استكمال المشروع بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في كل محافظة وبلغت حجم الاستثمارات تصل 5 مليارات جنيه.

وأوضح وزير الاتصالات أن مراكز إبداع مصر الرقمية تستهدف خلق بيئة جيدة للشباب للتدريب والتأهيل على متطلبات سوق العمل ودعم الأفكار الناشئة وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأهيل وتدريب الشباب ورعاية الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن يجري حاليا تنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر وأسوان بعد الانتهاء من محافظة بورسعيد تقوم الوزارة بربط جميع المباني الحكومية بالمحافظتين بشبكة الفايبر لبدء تنفيذ المشروع يليها تطبيق مشروع الكارت الموحد وتوفير جميع الخدمات الحكومية المميكنة بعد توجيهات رئاسية بتوفير سبل الراحة للمواطنين.