"إشراك المريض".. موضوع اليوم العالمى لسلامة المرضى هذا العام

تُعد سلامة المرضى جانبًا مهمًا من جوانب الرعاية الصحية، لذا دشَّنت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يوافق ١٧ سبتمبر من كل عام؛ لرفع مستوى الوعي حول سلامة المرضى في جميع أنحاء العالم.

وتركز سلامة المرضى على منع الأخطاء والأحداث السلبية والأضرار التي تلحق بالمرضى أثناء تقديم الخدمات الطبية.

تاريخ اليوم

خلال جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، التي انعقدت في جنيف بسويسرا في مايو 2019، أدركت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أهمية سلامة المرضى كأولوية صحية عالمية، وتم اعتماد قرار بعنوان "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى".

وأكد هذا القرار ضرورة تعزيز سلامة المرضى على المستوى العالمي، ودعا إلى إنشاء اليوم العالمي لسلامة المرضى كاحتفال سنوي، ومن ثمَّ تم إعلانه رسميًا في 17 سبتمبر 2019.

هدف اليوم العالمى لسلامة المرضى

يهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى إلى زيادة الوعي حول أهمية سلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية، ويوفر منصة للحكومات ومنظمات الرعاية الصحية ومجموعات الدفاع عن المرضى للدفاع عن السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية لسلامة المرضى وتشجع على تبادل أفضل الممارسات والخبرات، والبحوث المتعلقة بسلامة المرضى لتعزيز التعلم وتحسين الرعاية الصحية.

ويهدف هذا اليوم إلى تمكين وتشجيع المرضى وأسرهم على المشاركة بنشاط في الرعاية الصحية الخاصة بهم، وطرح الأسئلة وفهم حقوقهم في أماكن الرعاية الصحية وتعزيز التعاون العالمي بين مؤسسات الرعاية الصحية والحكومات والمنظمات للعمل معًا لتحسين معايير وممارسات سلامة المرضى.

موضوع هذا العام

في كل عام يكون لليوم العالمي لسلامة المرضى موضوع محدد لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لسلامة المرضى، مثل سلامة الأدوية، وسلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام هو "إشراك المرضى"، اعترافًا بالدور الحاسم الذي يلعبه المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية في سلامة الرعاية الصحية.