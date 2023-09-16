السبت 16 سبتمبر 2023
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سياسي

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

جريدة الدستور

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار، تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.

وقال المنسق العام، إن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمّن مجلس الأمناء عاليًا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيًا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.

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ضياء رشوان: الحوار الوطنى تنمية سياسية كما تحدث الرئيس السيسى

وشدد المنسق العام في هذا السياق، على أن جلسات ولجان الحوار الوطني هي بطبيعتها ساحة حرة مخصصة لتبادل الآراء المختلفة بصورة علنية، وأمام الرأي العام عبر كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية التي تحضرها وتغطيها مباشرة.

وحضر هذه الجلسات واللجان منذ انطلاقها في 14 مايو الماضي وحتى اليوم، ما بين مشارك ومتحدث، قرابة 3000 مشارك، مثلوا عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل الكيانات المجتمعية الأخرى، وعبر كل منهم بوضوح وصراحة وحرية كاملة عما يعتقده من أفكار واقتراحات، دون أن يترتب على هذا ولو مجرد العتاب من أي شخص أو جهة في البلاد.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بالتأكيد أن الإطار الناظم للمسار العام للحوار الوطني وكل تفاصيله، هو ما ذكره الداعي للحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن "مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني مجلس أمناء الحوار اخلاء سبيل الدكتور محمد زهران محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

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