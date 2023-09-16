كيف تنعكس قرارات الرئيس السيسى على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية؟.. المعاشات تُجيب

علق إبراهيم أبوالعطا، أمين عام نقابة المعاشات، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، وكذلك الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن النقابة تقدر توجيهات الدولة نحو أصحاب المعاشات والظروف التى تمر بها، مؤكدًا أن منظومة المعاشات الفترة الماضية تطورت بشكل كبير، والقانون الجديد أعطى المواطنين حقوقًا كانت ضائعة.

وعن كيف تنعكس قرارات الرئيس السيسي اليوم على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، أوضح أن الشعب المصرى صبور ولديه جَلَد، والقيادة السياسية تحاول أن تقرب من الشعب بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن الوعي وتلاحم الشعب والقرارات الحكيمة تؤدى لاقتصاد قوى، موضحًا أنه يجب أن تكون لدينا قناعة ورضا ونحاول ونجتهد على ما هو أفضل، وأن ننظر للغد.