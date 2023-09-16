ضياء رشوان: الحوار الوطنى تنمية سياسية كما تحدث الرئيس السيسى

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، وكذلك الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وقال، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه من الملاحظ بدقة كيف ربط الرئيس السيسي الحوار الوطني بالتنمية الاقتصادية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي أكد أن التنمية الاقتصادية والسياسية جناحا الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما تبذله الدولة في مواجهة الأزمات الكبرى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أشار في إطلاقه للحوار الوطني، إلى أن هناك أساسيات كانت سابقة على الحوار، مثل إقامة البنية التحتية والقضاء على الإرهاب، ومن ثم انطلق الإصلاح الشامل.

وأوضح أن الحوار الوطني تنمية سياسية تحدث عنها الرئيس قبل ذلك، وأكد عليها اليوم في حديثه في بنى سويف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استكمل ما وعد به من قبل، بتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية.