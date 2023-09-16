فايز فرحات: العلاقة بين الرئيس السيسى والحوار الوطنى قوية

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في بني سويف، وعن كواليس الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحوار الوطنى علاقة قوية.

وأضاف أن الرئيس صاحب الدعوة للحوار الوطنى منذ أن صدرت الدعوة عن الرئيس السيسي، موضحًا أنه ليست هناك مناسبة إلا وأكد الرئيس السيسي على اهتمامه بالحوار الوطنى ومراهنته على مخرجات الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن كل هذا يدل ويعكس صدق دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى، لأنه يعد جزءًا من عملية إصلاح شاملة، موضحًا أن هناك عددًا من التوصيات التي صدرت عن مجلس الأمناء كان محصلة للاجتماعات والجلسات العامة والمتخصصة.