برلماني: مشروعات الدولة ببني سويف وفرت فرص عمل وقللت اغتراب أبناء المحافظة

علق النائب عماد خليل، عضو مجلي النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في بني سويف.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مشروعات الدولة في بني سويف ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أن هناك اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بنى سويف، حيث تعد هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة للرئيس السيسي للمحافظة، لافتتاح مشروعات تنموية والتي أثرت بالإيجاب علي كل شعب بني سويف.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية قللت فرص الاغتراب ووفرت فرص عمل كثيرة جداً، موضحاً أن مشروعات حياة كريمة بدأت في مركز ببا ومركز ناصر بنسبة انجاز كبيرة جداً.