السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "تضامن النواب": قرارات الرئيس تخفف المعاناة عن المصريين

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إننا اليوم توقفنا أمام قيادة سياسية وطنية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أب وإنسان بدأ لقاءه في بني سويف بدقيقة حدادًا أولًا على أرواح الشهداء.

عبدالهادي القصبي: الشعب المصري يُقدر كل الجهود التي بُذلت في المرحلة السابقة

وأضاف القصبي في مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC" أن قرارات الرئيس السيسي تخفف المعاناة عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يُقدر كل الجهود التي بُذلت في المرحلة السابقة، والشعب المصري واعٍ لكل التحديات.

وتابع: "لدينا عقيدة وإيمان أننا في الاتجاه الصحيح، والقيادة السياسية منشغلة طوال الوقت بالأزمة في صمت تام".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقول إننا نبذل جهدًا لإدخال من 3 إلى 4 ملايين فدان زراعي، فهذا يعني أننا نضيف مليونًا ونصف المليون فرصة عمل ونقلل فاتورة الاستيراد.

قرارات الرئيس قرارات الرئيس السيسي من مصر برنامج من مصر رئيس تضامن النواب مجلس النواب بني سويف عبد الهادي القصبي

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