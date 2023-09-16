ما بعد قرارات الرئيس.. موظفون: السيسى أمين علينا ويحمينا من موجات الغلاء

أشاد عدد من الموظفين بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالحماية الاجتماعية، التى كانت من بينها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪، من ٣٦ ألف جنيه، إلى ٤٥ ألف جنيه.

وقال عبدالعليم مصطفى، موظف بوزارة الأوقاف، إن زيادة الحد الأدنى للدخل تؤكد حرص الرئيس السيسى على المواطنين، وحمايتهم من موجة الغلاء التى ضربت العالم بسبب وباء كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف أن هذه الزيادة تأتى ضمن سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى بدأت منذ وباء «كوفيد- ١٩»، وتتالت لمواجهة الظروف الاقتصادية، وهذه القرارات الأخيرة مهمة وتخفف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح: «الأزمة الحالية ليست خاصة بمصر فقط، لكنها تضرب جميع دول العالم، وقرارات الرئيس داعمة للمواطنين وتساندهم من أجل عبور هذه الأزمة».

من جهتها، قالت هانم فؤاد، معلمة، إن هناك فئات تعانى زيادة الأسعار، والقرارات الرئاسية تصب فى صالحها، وتساعد فى مواجهة زيادة الأسعار وضمان حياة كريمة لها.

وأضافت: «يومًا بعد يوم تزداد ثقتى بالرئيس السيسى الذى يحرص على مساندة المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشعر بها العالم كله».

وأوضحت أن الدولة درع الأمان للمواطنين، وتحرص دائمًا على مساعدة الموظفين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع وجود تجار يحاولون استغلال الأزمات، موجهة الشكر إلى الرئيس على كل الجهود التى يبذلها من أجل مساندة المصريين.

فى السياق ذاته، قال مصطفى السالم، موظف، إن قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للدخل ينضم إلى قراراته التاريخية، خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد أزمة اقتصادية لا تقتصر على دولة بعينها، مشيرًا إلى أنه يدرك جيدًا ما ستتحمله الدولة من ضغوط لتطبيق هذه الزيادة.

وأضاف أن قرارات زيادة الحد الأدنى للدخل والإعفاء الضريبى، وغيرها، تثبت حرص الرئيس الدائم على مصلحة المواطنين، وترد على شائعات بعض المغرضين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتى ضمن سلسلة طويلة من خطوات جادة وحقيقية نُفذت على أرض الواقع تثبت أننا فى يد أمينة.