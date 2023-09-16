أمين شباب "الحرية المصرى": الرئيس السيسى يؤكد دائمًا انحيازه للمواطن البسيط

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري وعضو الهيئة العليا للحزب، إن حزمة القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من محافظة بني سويف، ترجمة لانحيازه الواضح نحو المواطن المصرى البسيط، وتبرهن أنه على رأس الأجندة الوطنية، رغم ما تواجهه الدولة من تحديات وأزمات، ناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية، حتى تتجاوز الدولة والمواطن معًا هذه المرحلة الراهنة في إطار سعي ورغبة جادة من سيادته على تحجيم تأثيراتها على المواطنين.

مظلة الحماية الاجتماعية

وثمّن مهنى حرص الرئيس السيسي الدائم على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل الشرائح المجتمعية حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، مثمنًا كلمة الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، والتى عكست تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد "مهنى"، أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300، أثلجت صدور المصريين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا معنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن اتساع الحزمة التي اتخذها الرئيس اليوم، لتشمل العديد من فئات المجتمع، سواء الصحفيون، أو العاملون بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والفلاحين، وصغار المزارعين، وأيضًا المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات، يؤكد مدى حرص الرئيس على الاهتمام بكافة الفئات وسعيه نحو توفير حياة كريمة للمصريين وأيضًا تؤكد متابعته واهتمامه بكل ما يشغل بال المواطن المصري.