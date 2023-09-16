خبير سياسي عن قرارات الرئيس السيسي: "مُلم بالتطورات وحالة التأزم والمستوى المعيشي"

أشاد الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال فهمي في تصريحات لـ الدستور: “قرارات الرئيس هى مهمة للغاية تمس شرائح مجتمعية هامة تعنى الشمولية، ورفع الراتب للجهاز الإدارى يؤكد أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط”.

وأضاف: “القرارات صائبة من حيث التوقيت مهمة ومن حيث الشرائح مهمة لانها تمس نسبة كبيرة من الفئات المجتمعية، الرئيس مُلم بالتطورات الداخلية وحالة التأزم الحالية والمستوى المعيشي”.

أقرًا أيضًا

واستكمل: “أعتقد أن هناك سعادة غامرة لدى الشرائح التى استهدفها الرئيس وستبني عليها الكثير من السياسات الفترة المقبلة، وأعتقد أن رسالة الرئيس مهمة للحكومة وهي التعجيل بتنفيذ هذه الإجراءات”.

وكان قد أصدر الرئيس السيسي، عدة قرارات هامة، اليوم السبت، على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وأهم تلك القرارات هي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.