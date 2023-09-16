السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام: النيابة العامة تتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراتها

النائب العام وكبار
النائب العام وكبار رجال الدولة

أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بمناسبة افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات  النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام-، والتي يأتي افتتاحها إعلانًا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، عزمه على السير على نهج وزير العدل المستشار عمرو مروان، وذلك بالتعاون الفعال والدائم مع وزارة العدل وجميع الجهات والهيئات القضائية وكافة مؤسسات الدولة على نحو ينمي سبل التواصل والتنمية المستدامة والترابط المعرفي ترسيخًا لنهج الدولة المصرية الحديثة الذي يقوم على التكامل بين مؤسساتها في كافة النواحي.

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وأشار النائب العام  إلى أنه إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكافة مقتضيات العدالة باعتبار أن ذلك من مترسخات العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تتغياها النيابة العامة.

 

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كان قد استقبل اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًا المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمقر مكتبه بالقاهرة الجديدة كل من المستشار عمر مروان -وزير العدل-، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين أعضاء المجلس، والمستشار محمد شوقي -النائب العام الذي تبدأ ولايته في التاسع عشر من الشهر الجاري-، والدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية-، والمستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية-،؛ والمستشار الدكتورتامر فرجاني – نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية-؛ وذلك حيث اصحطب المستشار حماده الصاوي النائب العام الحضور في جولة تفقدية لافتتاح الأبنية الثلاثة ومركز بيانات النيابة العامة الجديد، تضمنت عروضًا وافية من مديري تلك الإدارات المنشأة ومركز البيانات الجديد؛ لاختصاصات وآليات وطبيعة أعمالها على الواقع، وانعقد حفل في عقب الجولة شاهد الحضور فيه مادة وثائقيّة عن هذه المشاريع، أعقبه كلمات ألقاها المستشار محمد شوقي -النائب العام المقبلة ولايته-، والمستشار حمادة الصاوي -النائب العام الحالي-، والمستشار عمر مروان -وزير العدل-.

المستشار حمادة الصاوي النائب العام مركز بيانات النيابة العامة الجديد وزير العدل المستشار عمرو مروان استقلالية النيابة العامة

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