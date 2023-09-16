النيابة العامة تناقش اللجنة الخماسية للوقوف على حالة المتهمة بقتل ابنها وأكله

استأنفت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تاسع جلسات محاكمة الأم المتهمة بـ قتل طفلها.

النيابة العامة تناقش اللجنة الخماسية للوقوف على حالتها

قررت هيئة المحكمة في جلستها الماضية تأجيل جلسات المحاكمة لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

وتناقش النيابة العامة اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي، فيما تم إخراج اللجنة الثلاثية خارج القاعة بناءً على طلب النيابة لحين الانتهاء من مناقشة اللجنة الخماسية.

وصول المتهمة بقتل طفلها وأكله إلى محكمة جنايات الزقازيق

وصلت منذ قليل المتهمة بقتل طفلها وأكله بـ الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ وسط حراسة أمنية مشددة استعدادًا لبدء جلسات محاكمتها برئاسة المستشار سلامة جاب الله.

النيابة تستمع لـ16 شاهدًا

وقالت النيابة العامة أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، إن النيابة قد استمعت لـ16 شاهدا وكانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتمت إحالتها للعباسية وخلصت إلى خلو المتهمة من أي مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلتها.

النيابة تناقش لجنة الطب النفسي الشرعي بالعباسية

وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

وكان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص، أمس، إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعانى من اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فإنها غير مسئولة عن فعلها الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، في منزلها بقرية أبوشلبي التابعة لمركز فاقوس وقامت بتقطيعه إلى أشلاء وطهى أجزاء منه وأكلها.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد. م. س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.