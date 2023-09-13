إحالة متهم بالشروع في قتل جاره بالعياط للجنايات

أحالت النيابة العامة، الأربعاء، شاب إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل جاره في منطقة العياط أثناء مباراة لكرة القدم وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

جاء في قرار الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به خلال مباراة لـ كرة القدم حتى أنهال عليه طعنًا بـ«مطواة» قاصدًا من ذلك قتله، إلا أنه خاب سبب مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية ضبطه.

تعرف على عقوبة الشروع فى الجناية بقانون العقوبات

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.