إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنها بمساعدة شقيقه فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، بإحالة ربة منزل وابنها الأكبر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ابنها الأصغر بمساعدة شقيقه.

واعترفت المتهمة بقتل نجلها الأصغر تأديبًا له، بسبب قيامه بمحاولة الاعتداء عليها بالضرب، وطلبه نقودًا منها لشراء المخدرات، وهو ما جعلها تنهى حياته بضربه بالعصا حتى الموت بمساعدة شقيقه.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بمقتل شاب 19 سنة إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وانتقل رجال الأمن إلى منطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة محل الجريمة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن والدة الشاب المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها الأكبر، تم ضبطهما والعصا المستخدمة فى الجريمة.

واعترف المتهمان أنهما ارتكبا الواقعة بدافع تأديب المتوفى، إلا أنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.