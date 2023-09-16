السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«ثروة لتأمينات الحياة» تحقق إنجازات استثنائية فى سوق التأمين

ثروة لتأمينات الحياة
ثروة لتأمينات الحياة

تواصل «ثروة لتأمينات الحياة» تحقيق إنجازات مالية استثنائية تعكس تفوقها المستمر فى سوق التأمين المصرية، حتى أصبحت الشركة- التى نشأت منذ حوالى ٥ سنوات، وبدأت نشاطها الفعلى قبل ٣ سنوات فقط- من بين الرواد فى مجال التأمين على الحياة والعجز ومخاطر الحوادث الشخصية، إلى جانب تقديمها، أيضًا، خدمات التأمين الطبى، والبرامج الادخارية.

هذا التنوع الواسع فى منتجات التأمين يأتى استجابة لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصرى، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية، أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.

وتعتمد «ثروة لتأمينات الحياة» استراتيجية تسويقية شاملة، تهدف إلى وصول منتجاتها إلى جمهور واسع من العملاء، عبر البيع المباشر، ووكلاء التأمين، ومنافذ التسويق الإلكترونى.

وفيما يتعلق بالإنجازات المالية اللافتة خلال العام المالى، الذى انتهى فى يونيو ٢٠٢٣، أظهرت النتائج الأولية تحقيق الشركة أقساطًا مباشرة وصلت إلى ٦٥٨ مليون جنيه، مقابل ٣٢٦ مليون جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو حوالى +١٠٢٪. كما حققت «ثروة» أرباح نشاط بلغت حوالى ٤٨.٥ مليون جنيه، تشكل زيادة بنسبة +١٤٠٪، وهى أرقام تعطى إشارة واضحة عن اتساع نجاح الشركة وزيادة حصتها فى سوق التأمين المصرية.

الأكثر قراءة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات