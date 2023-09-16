«ثروة لتأمينات الحياة» تحقق إنجازات استثنائية فى سوق التأمين

تواصل «ثروة لتأمينات الحياة» تحقيق إنجازات مالية استثنائية تعكس تفوقها المستمر فى سوق التأمين المصرية، حتى أصبحت الشركة- التى نشأت منذ حوالى ٥ سنوات، وبدأت نشاطها الفعلى قبل ٣ سنوات فقط- من بين الرواد فى مجال التأمين على الحياة والعجز ومخاطر الحوادث الشخصية، إلى جانب تقديمها، أيضًا، خدمات التأمين الطبى، والبرامج الادخارية.

هذا التنوع الواسع فى منتجات التأمين يأتى استجابة لاحتياجات متنوعة للمجتمع المصرى، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية، أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.

وتعتمد «ثروة لتأمينات الحياة» استراتيجية تسويقية شاملة، تهدف إلى وصول منتجاتها إلى جمهور واسع من العملاء، عبر البيع المباشر، ووكلاء التأمين، ومنافذ التسويق الإلكترونى.

وفيما يتعلق بالإنجازات المالية اللافتة خلال العام المالى، الذى انتهى فى يونيو ٢٠٢٣، أظهرت النتائج الأولية تحقيق الشركة أقساطًا مباشرة وصلت إلى ٦٥٨ مليون جنيه، مقابل ٣٢٦ مليون جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو حوالى +١٠٢٪. كما حققت «ثروة» أرباح نشاط بلغت حوالى ٤٨.٥ مليون جنيه، تشكل زيادة بنسبة +١٤٠٪، وهى أرقام تعطى إشارة واضحة عن اتساع نجاح الشركة وزيادة حصتها فى سوق التأمين المصرية.