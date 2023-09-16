محمد فرغلى العضو المنتدب لـ«قناة السويس»: 1.375 مليار جنيه حجم الأقساط.. وارتفاع الاستثمارات لـ1.617 مليار جنيه

- 353 مليون جنيه تعويضات.. رأس المال المدفوع 250 مليون جنيه.. وحجم الاستثمار مليار و617 مليون جنيه

- إطلاق الموقع الإلكترونى للشركة لتنفيذ خطة الشمول المالى.. ومساعٍ دائمة للتطور مع الحفاظ على تاريخ الشركة العريق

قال محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب لشركة «قناة السويس» للتأمين، إن الشركة نجحت فى تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأضاف أن الشركة حققت مليارًا و٣٧٥ مليون جنيه أقساطًا، بينما دفعت ٣٥٣ مليون جنيه تعويضات، وبلغ حجم رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليون جنيه، وحجم الاستثمار نحو مليار و٦١٧ مليون جنيه.

أشار «فرغلى» إلى أن الشركة تطلق موقعها الإلكترونى الجديد على شبكة الإنترنت بتصميم عصرى ومواصفات حديثة، تحاكى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، من خلال سعيها الدائم للتطور المستمر، مع الحفاظ على تاريخها العريق.

وأضاف أن الشكل الجديد للموقع الإلكترونى يتيح لزواره تجربة فريدة من ناحية سهولة التصفح، والوصول إلى المعلومات والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وبسيطة تلبى تطلعات العملاء، فيمكنهم التعرف على جميع أنواع التأمين والخدمات التى تقدمها الشركة بوضوح.

جاء هذا التطوير للموقع فى إطار سعى الشركة إلى التطوير الدائم لتحقيق التميز والريادة فى الأداء نحو تطوير دائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة والتى تعزز الشفافية والوضوح.

ووقعت شركة قناة السويس للتأمين عقد شراكة مع شركة «جو جلوبال»، لتنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية «IFRS ١٧»، لتصبح الشركة الرائدة والأسرع فى تطبيق المعيار بكل مهنية فى قطاع التأمين المصرى باستخدام نظام «shift ١٧».

وحضر التوقيع كل من المهندس محمد عادل فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، ومحمد حسن فرغلى، العضو المنتدب للشركة، وأحمد نورالدين، رئيس قطاع إدارة المخاطر، ومحمد عبدالحافظ، رئيس قطاعات الشئون المالية والاستثمار بالشركة.

وذكر العضو المنتدب أنه تم البدء فى تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتطوير، تتضمن توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبى احتياجات عملائها ومستهدفات النمو، بجانب تنظيم برامج تدريب العناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء، وإعداد كوادر قادرة على القيادة فى المستقبل.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين هبة الله موسى، مديرًا لإدارة إصدار تأمينات الحوادث المتنوعة، خلفًا لـعصام السيد لبلوغه سن المعاش.

وتمتلك «موسى» خبرة تمتد لأكثر من ١٥ عامًا فى قطاع التأمين بدايةً من إدارة الحوادث المتنوعة بشركة رويال للتأمين، كما شغلت بها منصب مدير محفظة برنامج التأمين العالمى، ثم انضمت لـ«قناة السويس» للتأمين فى عام ٢٠١٧ بإدارة المخاطر المؤسسية، وكانت تتولى إعداد ملف التصنيف الائتمانى للشركة، وهى عضو بلجنة تأمين الائتمان والضمان بالاتحاد المصرى للتأمين، وعضو سابق للجنة التأمين المستدام.

وحصلت على ماجستير فى التأمين من جامعة القاهرة، ودبلوم من معهد التأمين القانونى بلندن، والدبلومة المهنية فى إعادة التأمين من معهد التأمين المصرى، كما حصلت شهادة اجتياز برنامج التأمين وإعادة التأمين من «Africa Re»، بالإضافة إلى حضورها مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.

فيما وافقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على رفع رأسمال شركة قناة السويس للتأمين إلى ٥٠٠ مليون جنيه، مع تحديد المصدر منه بـ٢٥٠ مليون جنيه، موزعًا على ٢٥ مليون سهم، قيمة الواحد منها ١٠ جنيهات، جميعها «اسمية».

وجاء القرار بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة بقرارها رقم ١٩٢٥ لسنة ٢٠٢٣.

وبيّن القرار أن جميع أسهم الشركة اسمية نقدية، وكلها مقسمة بين شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية التى تقتنص ١٣.٢ مليون سهم تقريبًا، بسعر يناهز ١٣٢ مليون جنيه، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الذى يمتلك ١١٫٣ مليون سهم تقريبًا، بإجمالى ما يقرب من ١١٢.٨ مليون جنيه.

بينما أشار القرار إلى امتلاك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة «المقاولون العرب» «عثمان أحمد عثمان وشركاه» نحو ٤٥٠ ألف سهم بسعر يناهز ٤.٥ مليون جنيه، فى حين يقتسم المهندسون محمود أحمد عثمان ومحمد حسين أحمد عثمان وعثمان محمد أحمد عثمان الأسهم الباقية بالتساوى، حيت يمتلك كل واحد منهم نحو ٢٥ ألف سهم، بسعر إجمالى يقرب من ٢٥٠ ألف جنيه، للفرد على حدة.

ولفت القرار إلى أن المساهمين كلهم مصريون، سددوا كامل رأس المال، مع قيمة ٢٠ مليون جنيه من قيمة الأسهم الاسمية بعد الزيادة، ليصبح إجمالى رأس المال ٢٥٠ مليون جنيه مسددة بالكامل.