بعد نجاح فيلم "تاج".. دينا الشربيني بين "شقو" و"الغربان"

حالة من الروّاج الفني تعيشها الفنانة دينا الشربيني، بعد نجاح فيملها الأخير "تاج"، والذي شاركت بطولته مع الفنان تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه داخل دور العرض السينمائي.

أفلام دينا الشربيني الجديدة

وقاربت الفنانة دينا الشربيني على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمها الذي يحمل اسم "شقو"، والذي تضمن عدد من المشاهد في وسط البلد، وأماكن مختلفة من محافظات مصر، ويشارك "الشربيني" البطولة الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح الشهير بـ"تايسون"، وأمينة خليل، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

كما أن الفنانة دينا الشربيني، تعاقدت على فيلم جديد حمل اسم "الغربان"، من بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال العام المقبل 2024، ويضم ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن.

قصة فيلم تاج لتامر حسني

يُجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقي توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يُجدر الإشارة إلى أنه خلال 5 أسابيع، تمكن فيلم "تاج" من تحقيق حوالي 43 مليونًا و681 ألف جنيه، ليقترب بذلك من تحقيق المليون 44.

أبطال فيلم "تاج" للفنان تامر حسني

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع الفنان تامر حسني منهم دينا الشربيني والنجمة القديرة هالة فاخر والمطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.