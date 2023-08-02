الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "تاج" لـ تامر حسنى يقترب من المليون الـ44 فى 5 أسابيع عرض

فيلم تاج
فيلم تاج

حقق الفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا بفيلمه السينمائي "تاج"، والذي نافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي. 

وجمع الفيلم إيرادات مرتفعة خلال أسابيع عرضه، حيث بلغ إجمالي إيراداته في 5 أسابيع 43 مليونًا و681 ألف جنيه، ليقترب بذلك من تحقيق المليون 44.

واستطاع تامر حسني أن يقدم خلال الفيلم تجربة سينمائية مختلفة عن سوبر هيرو. 

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع تامر حسني منهم دينا الشربيني والنجمة القديرة هالة فاخر والمطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.

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