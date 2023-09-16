علاج 4 أورام في 19 محافظة.. تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية

تواصل وزارة الصحة فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تستهدف الكشف المبكر وعلاج ٤ أورام هي “الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم”.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم الكشف المبكر عن الأورام عن طريق ملئ المواطنين لاستبيان من خلال وحدات الرعاية الأساسية، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف فحص الفئات الأكبر من 18 عامًا من الذكور والإناث لمعرفة عوامل الخطورة.

كما أكد أنه فى حال كانت عوامل الخطورة مرتفعة فيتم إجراء الفحوصات والتحاليل، لافتًا إلى أنه إذا جاءت النتيجة إيجابية تتم إحالة المريض إلى أحد مراكز الأورام المتخصصة المنتشرة في كل المحافظات لتلقي العلاج المناسب سواء جراحيًا أو دوائيًا.

مليون و900 ألف مستفيد من المبادرة

كما أشار إلى أن المبادرة قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملئ الاستبيان المبدئي والذي يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، مشيرًا إلى تحويل 17,507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89,787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62,576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

بدء المرحلة الثانية فى 11 محافظة

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بدأت في 11 يونيو الماضي بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهي "الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد"، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد أكد أن مصر تشهد تحولاً إيجابيا في مستوى التطور التشخيصي للأورام السرطانية، والمتماشي مع الاتجاه العالمي للطب الشخصي، مشيرًا إلى أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في مراحل مبكرة لفئة مستهدفة تصل إلى 30 مليون مواطن، من كافة المراحل العمرية، وذلك لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.